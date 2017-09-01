НБУ представил мобильное приложение "Украинская гривня"

Нацбанк представил приложение, которое иллюстрирует все элементы защиты гривневой банкноты

Национальный банк Украины (НБУ) вчера, 31 августа, представил мобильное приложение "Украинская гривня". Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.



"Мобильное приложение "Украинская гривня" - это первый интерактивный продукт, который иллюстрирует все элементы защиты банкнот украинской гривни", - объясняют в НБУ.



До сих пор информация об элементах защиты и внешний вид банкнот гривни размещалась исключительно на сайте НБУ и распространялись только в печатном формате. "Сейчас любой гаджет поможет познакомиться с украинской гривней ближе и узнать более 20 элементов ее защиты", - отметил и. о. председателя НБУ Яков Смолий.



В приложении воспроизведены защитные признаки с имитацией просмотра банкноты против света, а также кинематический эффект, ощущаются на ощупь, изображения и надписи, которые можно увидеть с помощью увеличительного стекла.



По словам Владимира Нагорнюка, директора департамента информационных технологий НБУ, приложение также содержит видеообзоры обновленных банкнот номиналом 100 и 500 грн для детального изучения.







Скачать мобильное приложение можно в App Store или Google Play.





Также оно будет доступно для загрузки на сайте НБУ.



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