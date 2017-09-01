НБУ представил мобильное приложение "Украинская гривня"
Национальный банк Украины (НБУ) вчера, 31 августа, представил мобильное приложение "Украинская гривня". Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.
"Мобильное приложение "Украинская гривня" - это первый интерактивный продукт, который иллюстрирует все элементы защиты банкнот украинской гривни", - объясняют в НБУ.
До сих пор информация об элементах защиты и внешний вид банкнот гривни размещалась исключительно на сайте НБУ и распространялись только в печатном формате. "Сейчас любой гаджет поможет познакомиться с украинской гривней ближе и узнать более 20 элементов ее защиты", - отметил и. о. председателя НБУ Яков Смолий.
В приложении воспроизведены защитные признаки с имитацией просмотра банкноты против света, а также кинематический эффект, ощущаются на ощупь, изображения и надписи, которые можно увидеть с помощью увеличительного стекла.
По словам Владимира Нагорнюка, директора департамента информационных технологий НБУ, приложение также содержит видеообзоры обновленных банкнот номиналом 100 и 500 грн для детального изучения.
Скачать мобильное приложение можно в App Store или Google Play.
Также оно будет доступно для загрузки на сайте НБУ.
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