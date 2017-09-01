НБУ в августе купил в резервы $278 млн

В прошлом семяце НБУ через покупку валюты на межбанке пополнил резервы на $278 млн

Национальный банк Украины (НБУ) в августе пополнил международные резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на $278 млн. Об этом НБУ сообщает в своем монетарном обзоре за август.



С начала года НБУ пополнил резервы на межбанке на $1,7 млрд.



В августе удалось увеличить объемы покупки валюты для пополнения резервов, не препятствуя постепенному укреплению курса под действием фундаментальных факторов, отмечает НБУ.



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