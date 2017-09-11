S&P пересмотрел прогноз рейтингов Казахстана с "негативного" на "стабильный"

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's пересмотрело прогноз рейтингов Казахстана с "негативного" на "стабильный".



Как сообщает агентство на официальном сайте, рейтинги Казахстана подтверждены на уровне ВВВ-/A-3, рейтинг по национальной шкале - на уровне kzAA.



Пересмотр прогноза отражает мнение экспертов агентства о том, что влияние факторов, ограничивающих монетарную политику, уменьшилось благодаря дедолларизации депозитов.



Доля валютных депозитов в объеме совокупных депозитов сократилась с 70% в январе 2016 года до 48,7% по состоянию на 1 августа 2017 года.



Давление на платежный баланс остается умеренным, отмечает S&P.



Рейтинги Казахстана могут быть повышены, если недавние политические реформы приведут к укреплению государственных институтов, сообщает агентство.



Также улучшен прогноз темпов экономического роста Казахстана - с 2,5% до 3% в 2017-2020 годах.



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