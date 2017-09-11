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Standard & Poor's улучшил прогноз по рейтингам Казахстана

11.09.2017 10:47
S&P пересмотрел прогноз рейтингов Казахстана с "негативного" на "стабильный"
Фото: EPA

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's пересмотрело прогноз рейтингов Казахстана с "негативного" на "стабильный".

Как сообщает агентство на официальном сайте, рейтинги Казахстана подтверждены на уровне ВВВ-/A-3, рейтинг по национальной шкале - на уровне kzAA.

Пересмотр прогноза отражает мнение экспертов агентства о том, что влияние факторов, ограничивающих монетарную политику, уменьшилось благодаря дедолларизации депозитов.

Доля валютных депозитов в объеме совокупных депозитов сократилась с 70% в январе 2016 года до 48,7% по состоянию на 1 августа 2017 года.

Давление на платежный баланс остается умеренным, отмечает S&P.

Рейтинги Казахстана могут быть повышены, если недавние политические реформы приведут к укреплению государственных институтов, сообщает агентство.

Также улучшен прогноз темпов экономического роста Казахстана - с 2,5% до 3% в 2017-2020 годах.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Рейтинг, Экономика, Standard & Poor's
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