Standard & Poor's улучшил прогноз по рейтингам Казахстана
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's пересмотрело прогноз рейтингов Казахстана с "негативного" на "стабильный".
Как сообщает агентство на официальном сайте, рейтинги Казахстана подтверждены на уровне ВВВ-/A-3, рейтинг по национальной шкале - на уровне kzAA.
Пересмотр прогноза отражает мнение экспертов агентства о том, что влияние факторов, ограничивающих монетарную политику, уменьшилось благодаря дедолларизации депозитов.
Доля валютных депозитов в объеме совокупных депозитов сократилась с 70% в январе 2016 года до 48,7% по состоянию на 1 августа 2017 года.
Давление на платежный баланс остается умеренным, отмечает S&P.
Рейтинги Казахстана могут быть повышены, если недавние политические реформы приведут к укреплению государственных институтов, сообщает агентство.
Также улучшен прогноз темпов экономического роста Казахстана - с 2,5% до 3% в 2017-2020 годах.
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