Повышение минимальной зарплаты не спровоцирует инфляцию - НБУ

По мнению заместителя главы НБУ, повышение минимальной зарплаты до 3,72 тыс. грн не вызовет ускорение инфляции

Предусмотренное проектом государственного бюджета Украины на 2018 год повышение с 1 января минимальной заработной платы до 3 723 гривень не спровоцирует ускорения инфляции. Об этом рассказала сегодня, 12 сентября, заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Катерина Рожкова, передает корреспондент LIGA.net.



"Повышение минимальной заработной платы в тех пределах, которые озвучил Минфин, не создаст существенного давления на наши прогнозы и на инфляцию", - сказала Рожкова. Она напомнила, что повышение минимальной заработной платы с 1 января 2017 года до 3,2 тыс. грн не оказало существенного влияния на показатель инфляции.



Замглавы НБУ сообщила также, что ускорение инфляции в августе в годовом выражении связано с временными сезонными, а не фундаментальными факторами.



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