НБУ не видит причин для падения курса гривни

В Нацбанке считают, что этой осенью традиционные сезонные факторы будут меньше влиять на валютный рынок

Национальный банк Украины ожидает умеренной волатильности обменного курса гривни, поскольку традиционные осенние факторы уже играют значительно меньшую роль на валютном рынке. Об этом сказал заместитель главы НБУ Олег Чурий, сообщает УНИАН.

"Мы ожидаем умеренной волатильности обменного курса гривни. В последние недели снова стали распространяться заявления, что курс гривни всегда стремительно девальвирует осенью, и якобы эта осень не будет исключением. Мы такое беспокойство не разделяем", - сказал Чурий.

Он отметил, что валютный рынок Украины действительно был подвержен сезонности, однако применение плавающего курсообразования, развитие валютного рынка и проведение преобразований в других секторах экономики позволяют ожидать снижения такой сезонности.

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"Традиционные осенние факторы уже играют значительно меньшую роль. К примеру, Нафтогаз имеет достаточный объем валютных поступлений и не давит на валютный рынок с разовыми крупными покупками. Минфин возмещает бизнесу НДС более-менее равномерно. Кроме того, осень - это время поступлений валютной выручки от экспорта нового урожая", - добавил Чурий.

Также он подчеркнул, что Нацбанк продолжает присутствовать на валютном рынке, чтобы сглаживать чрезмерные колебания курса под влиянием ситуативных факторов.

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