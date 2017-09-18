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НБУ прогнозирует рост резервов до $27,1 млрд в следующем году

18.09.2017 13:41
В 2018 году резервы Нацбанка должны превысить $27 млрд
Фото: пресс-служба НБУ

Международные резервы по итогам 2018 года должны вырасти до 27,1 млрд. Об этом говорится в основных принципах денежно-кредитной политики на 2018 год и среднесрочную перспективу, которые сегодня утвердил Совет Национального банка Украины (НБУ).

Резервы по итогам 2017 года должны составить $20 млрд, уточняет НБУ.

В 2019 году резервы должны сократиться до $25,7 млрд, а в 2020-м - вырасти до $25,9 млрд.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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