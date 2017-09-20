Возвращение в клуб. Как Украина размещала евробонды

Украина вернулась на долговой рынок. Спрос на украинские бумаги может позволить снизить ставку в будущем

Украинские облигации вернулись на международный долговой рынок. Министерству финансов понадобилось всего 10 дней, чтобы представить потенциальным инвесторам первый за четыре года выпуск евробондов на $3 млрд.



Спрос на пятнадцатилетние украинские бумаги был большим, но глобально снизить базовую доходность по ним Украине не удалось: размещение прошло по ставке 7,375% годовых. Погашать бумаги придется в 2031-2032 годах. За счет привлеченных $3 млрд будут выкуплены евробонды двух старых выпусков - с погашением в 2019-м (на $1,161 млрд) и в 2020 году ($415,2 млн).



Куда пойдут остальные деньги, можно ли считать возвращение Украины на долговые рынки удачным и будет ли Минфин снова пытаться продать государственные ценные бумаги, разбиралась LIGA.net.



Первый раз



Это первое в истории Украины размещение евробондов на такой длительный срок. Раньше максимумом для украинских бумаг был десятилетний срок.



Новое размещение изначально задумывалось как целевое, но на рефинансирование старого долга (евробонды 19 и 20 годов) Минфин потратит только половину привлеченных денег. Остальная сумма, вероятно, пойдет на погашение других долгов, не оформленных в виде облигаций, отмечает старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

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"В первую очередь - это долг перед МВФ, - говорит Иосуб. - В таком случае заявленная цель по снижению текущей долговой нагрузки будет достигнута, хотя и говорить о снижении госдолга не приходится, речь идет о его рефинансировании".



Кроме рекордного срока, Украина добилась и лучшей за последние годы ставки купонного дохода по своим бондам: более низкие доходности украинские бумаги давали только дважды - в 2006 и 2007 годах, рассказывает старший финаналитик группы ICU Тарас Котович.



Ставка 7,375% появилась благодаря ажиотажу, возникшему вокруг нового выпуска: по данным Минфина, на пике приема заявок купить украинские бонды вызвались 350 инвесторов, общая сумма заявок - $9,5 млрд.



Изначально потенциальных покупателей ориентировали на стандартный для Украины купон в 7,75%. Радикально стоимость обслуживания долга это не снижает: "минус" $11,25 млн в год и $168,75 млн - за все 15 лет его обращения, подсчитал Иосуб.



"15 лет - это достойный срок для нас, но займ все равно оказался довольно дорогим для Украины, - считает член исполкома Украинского общества финаналитиков Виталий Шапран. - Наши ближайшие соседи по кредитному суверену (суверенный кредитный рейтинг. - Ред.) торгуются уже ниже 7%".



Можно дешевле



2017 год действительно стал знаковым для многих "нерейтинговых" стран мира, которые поочередно выходили на международный долговой рынок. Такие бумаги пользуются все большей популярностью среди инвесторов, хотя и спрос на высокорисковые бонды пока не помогает их эмитентам серьезно снижать доходность по своим бумагам. Под довольно высокие проценты недавно размещались Таджикистан (7,125%), Беларусь (два выпуска - 7,125% и 7,625%) и Ирак (6,75%), рассказывает исполнительный директор Фонда Блейзера Олег Устенко.



"На мировых инвесторов влияют по-прежнему низкие ставки в зоне так называемых "тихих гаваней", - говорит Устенко. - Положительно на их настроения подействовал и пример Венесуэлы, которая, несмотря на уличные протесты, исправно выплатила долг в $2 млрд этой весной".



Украина сейчас находится на 6 ступеней ниже инвестиционного уровня по оценке агентств Fitch и S&P и на 8 - согласно методике Moody"s. Минфин рассчитывает, что свежий выпуск украинских бондов получит от Fitch и S&P рейтинг не ниже суверенного - "В-". Это размещение теоретически должно положительно повлиять на обновленные оценки рейтинговых агентств для Украины, считает Шапран.

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"Украина расценивается рынками как высокорисковая страна, которая имеет очень низкий суверенный рейтинг, - отмечает главный экономист Альфа-Банка и Укрсоцбанка Алексей Блинов. - Для такой страны доходность по 15-летним облигациям на уровне 7,375% годовых вполне соответствует рыночным расценкам".



За счет трехкратного спроса Украина тоже вполне могла разместить облигации дешевле, считает старший аналитик по макроэкономике и облигациям Adamant Capital Константин Фастовец. "По сути у нас было в три раза больше, чем нужно, инвесторов, которые посчитали, что цена на украинские бумаги оптимальна для них, - говорит Фастовец. - Это главный индикатор, который говорит о том, что теоретически можно было продать эти бумаги с более низкой доходностью".



Большой минус для Украины - недавняя реструктуризация большого массива госдолга, из-за чего рассчитывать на серьезное снижение доходностей мы не можем, отмечает Иосуб из Альпари.



"В части "долга Януковича" на $3 млрд. (по мнению кредитора России) мы вообще находимся в состоянии дефолта, - говорит Иосуб. - Та же Беларусь в июне разместилась до 2023 и 2027 годов под 7,125% и 7,625%, но ни реструктуризаций, ни дефолтов (даже технических) у нее не было".

Задел на будущее

Расчеты по новому размещению пройдут до 25 сентября, но рынок уже обсуждает вероятность следующего выхода Украины с еврооблигациями, говорит Устенко.



Украина рассчитывает привлечь на внешних рынках $2 млрд в 2018 году и столько же в 2019-м, рассказал на прошлой неделе министр финансов Александр Данилюк

Теоретически новое размещение может пройти по более низкой ставке, особенно, если Украина получит очередной транш от МВФ. В противном случае привлекать новые заимствования по текущей ставке нецелесообразно, отмечает Иосуб.



Усугубляет ситуацию 80% порог по соотношению госдолга и ВВП, которые в случае новых заимствований будет превышен, плюс к этому - 6% ВВП, которые правительству придется потратить на обслуживание госдолга в 2019 году, отмечает Устенко.

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Данилюк уже назвал размещение "результатом амбициозных реформ за последние три года".

Главное противоречие заключается в том, что ключевым мотиватором изменений в Украине в последнее время был МВФ - альтернативный источник заимствований может снизить зависимость Минфина от Фонда, считает Блинов.

Второй тренд, прямо связанный с МВФ - рост политического давления на бюджет в предвыборный год, считает Фастовец из Adamant Capital. "Правительство не заинтересовано принимать непопулярные решение, вроде повышения цены на газ для населения, о чем говорит МВФ - отмечает он. - А это дополнительная причина одалживать деньги не у Фонда, а на рынке, пусть даже и под слишком высокий процент".