Чем главный финансовый документ следующего года отличается от бюджета-2017

Кабинет Министров Украины одобрил проект бюджета на 2018 год. Документ уже передан в Верховную Раду, депутаты готовятся рассмотреть его в первом чтении.



Бюджет 2018 года составлен исходя из прогноза, что экономика в следующем году вырастет на 3%. По расчетам Кабмина, номинальный ВВП увеличится до 3247,7 млрд грн, инфляция по итогам года составит 7%, объемы импорта вырастут на 8%, объемы экспорта - на 7,3%. Курс доллара на конец 2018 года, по прогнозам правительства, составит 30,1 грн/$.



Бюджет следующего года предусматривает увеличение расходной части на 14%. Приоритетами станут оборона, инфраструктура и здравоохранение. Согласно данным из презентации Кабмина, в следующем году правительство направит в оборонную отрасль 164,9 млрд грн, это на 15% больше, чем в прошлом году. Вырастут расходы на дорожную инфраструктуру. На строительство дорог правительство потратит 44 млрд грн, на 37% больше, чем в 2017-м. Расходы госбюджета на здравоохранение вырастут на 11%, на финансирование медицинской отрасли и закупку лекарств потратят в общей сложности 112,5 млрд грн. На 4% вырастут расходы на социальную помощь. На финансирование адресных субсидий, льгот на оплату коммуналки и помощи малообеспеченным Кабмин предусмотрел 122,7 млрд грн. Это всего на 4% больше, чем в текущем году. На 18% вырастут затраты на образование (217,8 млрд грн), на 23% увеличится финансирование науки (7,9 млрд грн) и на 28% - финансирование культурных проектов (4,1 млрд грн).



Вырастут расходы на содержание госаппарата. В следующем году увеличится финансирование Верховной Рады и Секретариата Кабмина. По словам первого замминистра финансов Оксаны Маркаровой, расходы связаны с ростом зарплат и реформой госслужбы. "Увеличение расходов обусловлено тем, что должна произойти реформа госслужбы, и к нам в Секретариат придут работать более 1000 новых людей. У нас для этих целей есть софинансирование Европейского Союза (100 млн евро. - Ред.), эти деньги также входят в бюджет. Также произойдет увеличение зарплат существующих сотрудников", - рассказала Маркарова на брифинга в Кабмине.

В следующем году государство направит 520,7 млрд грн на финансирование местных бюджетов (плюс 9,6% по сравнению с 2017 годом), в то же время Кабмин рассчитывает, что доходы местных бюджетов вырастут на 21% до 250,4 млрд грн.



Доходная часть бюджета 2018 года увеличится на 16% по сравнению с текущим годом. Доходы, по расчетам Кабмина, вырастут за счет налоговых поступлений. В частности, вследствие роста минимальной зарплаты и детенизации рынка труда, ожидается увеличение поступлений от налога на доходы физлиц на 18%.



Рост поступлений ожидается также от налога на добавленную стоимость для ввезенных товаров. "В бюджете предусмотрен рост поступления НДС за счет импортных товаров. По нашим прогнозам, этот рост произойдет за счет увеличения объема импорта, а также за счет детенизации процессов таможни. Мы уже в этом году видим, что таможня работает более прозрачно", - говорит Маркарова.



Бюджет 2018 года содержит риски, связанные со слишком оптимистичными ожиданиями. Несмотря на провальную приватизацию в предыдущие годы, Кабмин надеется, что продажа госпредприятий в 2018 году принесет бюджету 22,5 млрд грн.



Три года подряд Кабмин закладывал в бюджет поступления от приватизации на уровне 17,1 млрд грн, но по факту план продаж выполнялся в среднем на 1%. В правительстве надеются, что новый закон о приватизации может исправить ситуацию и запустить большую распродажу.



Новый документ о приватизации предусматривает упрощение процедур продажи объектов. Большие объекты будут продаваться под наблюдением международных экспертов, малые - на ProZorro.Продажи. "Мы рассчитываем на то, что парламент поддержит новый законопроект о приватизации, который уже внесен правительством в Верховную Раду. Мы ожидаем, что это позволит разблокировать приватизацию, и предложить инвесторам активы, которые в подавляющем большинстве убыточные", - говорит Максим Нефьодов, первый заместитель министра экономического развития и торговли.



Кристина Болотова