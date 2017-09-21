Минфин РФ: Украина компенсировала издержки в суде Лондона

Украина компенсировала стране-агрессору судебные издержки по делу о "бондах Януковича"

Украина исполнила постановление Высокого cуда Лондона о компенсации Украиной части судебных издержек, понесенных Россией в судебном разбирательстве по "бондам Януковича". Об этом сообщает Министерство финансов страны-агрессора.



"…компания The Law Debenture Corporation PLC, представляющая в качестве доверителя (трасти) интересы Российской Федерации как единственного владельца облигаций Украины номиналом $3 млрд, подтвердила поступление от Украины платежа в сумме 1,16 млн фунтов", - гласит сообщение.



В конце июля Высокий суд Лондона удовлетворил ходатайство Украины о приостановке выполнения решения в этом разбирательстве.



Суд подтвердил, вопреки попыткам России установить обременительные условия для подачи апелляции украинской стороной, что Украине было дано безусловное разрешение на обжалование решения.



29 марта суд одобрил рассмотрение иска России к Украине о евробондах на $3 млрд по ускоренной процедуре. Суд отверг все аргументы Украины. В том числе, со страны-агрессора сняты обвинения в политическом давлении на Украину. Украина сообщила, что в июне подаст апелляцию.



РФ отказалась участвовать в долговой операции Украины в ноябре 2015 года. Теперь сумма претензий Кремля по долговым бумагам составляет $3 млрд плюс $75 млн процентов.



30 декабря 2015 года Кабинет министров Украины принял решение о введении моратория на выплату долга РФ.



4 мая прошлого года президент Петр Порошенко одобрил отмену конечной даты действия моратория на выплату части государственного долга, установленной действующим законодательством (законопроект N3677). Документ предлагает отменить предельный срок действия временного моратория на выплаты по внешним коммерческим долгам, в том числе по "бондам Януковича", который истек 1 июля 2016 года.



27 мая 2016 Украина подала в Высокий суд Англии возражения против иска компании The Law Debenture Trust Corporation доверительного управляющего, по которому Россией был предоставлен кредит в размере $3 млрд в декабре 2013 года. Интересы Украины представляет международная юридическая фирма Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan.



Украина в своих возражениях указывает, что договор о заимствовании, заключенный в декабре 2013 года, является недействительным и не подлежит принудительному исполнению. Среди причин - нарушение внутреннего законодательства при выпуске бумаг, а также давление со стороны РФ в течение 2013 года с целью не допустить заключения Украиной соглашения об ассоциации с ЕС, аннексия Крыма и военная агрессия в Донбассе.



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