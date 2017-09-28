В НБУ объяснили, почему дешевеет гривня
Смещение графика получения Украиной финансирования по программе с Международным валютным фондом в настоящее время никоим образом не влияет на валютный рынок страны. Об этом рассказал заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий, сообщает НБУ на официальном сайте.
Чурий отметил, что на рынок влияют объемы поступлений от экспорта и психологические факторы. Во-первых, сейчас наблюдается рост объемов импорта на фоне оживления экономики. Во-вторых, спекуляции в СМИ относительно ожидаемой девальвации гривни влияют на настроения граждан, сказал Чурий. По данным регулятора, в сентябре уже увеличились объемы покупки валюты, несмотря на тенденции, которые наблюдались с начала года.
Несмотря на это, Нацбанк намерен продолжать либерализацию на валютном рынке, сказал он.
МВФ ожидает от Украины в ближайшее время принятия пенсионной реформы и ускорения приватизации. Об этом рассказал новый постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман в интервью LIGA.net.
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