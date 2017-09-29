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МВФ: Пенсионная реформа - ключевое условие для выделения транша

29.09.2017 10:45
Главным условияем для выделения Украине очередного транша по программе EFF является принятие пенсионной реформы, подчеркивают в МВФ
Фото: пресс-служба МВФ

Принятие в Украине пенсионной реформы, которая включает сокращение дефицита Пенсионного фонда, критически важно для выделения Украине очередного транша по программе расширенного финансирования EFF. Об этом сообщил заместитель главы департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Уильям Мюррей.

"Мы призываем власти и парламент обеспечить соответствие принимаемого закона целям реформы, которые были проработаны с МВФ и Всемирным банком", - сказал Мюррей.

Фонд готов в случае необходимости сотрудничать с правительством для оценки этого соответствия, добавил он.

Ранее о значимости пенсионной реформы для продолжения сотрудничества с МВФ говорили также министр финансов Александр Данилюк и новый постоянный представитель Фонда в Украине Йоста Люнгман.

Доработанный законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий" (№6614) предлагает изменения в 30 законодательных актов. Закон должен вступить в силу с 1 октября 2017-го - частично, а с 1 января 2018 года - в полном объеме.

20 сентября Минсоцполитики опубликовало основные параметрические изменения, которые больше всего влияют на пенсионные расходы.

В марте 2015 года Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Пенсия, МВФ
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