МВФ озвучил требования по земельной реформе

Международный валютный фонд ожидает, что земельную реформу примут до конца текущего года, заявил представитель МВФ в Украине

Земельная реформа остается важным элементом программы МВФ с Украиной. Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман в интервью LIGA.net.

"Мы признаем, что необходимо время для того, чтобы правильно ее организовать. Для того чтобы достичь широкого консенсуса по земельной реформе, время ее проведения передвинуто на конец 2017 года", - сказал Люнгман.

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Кроме того, Люнгман отметил, что МВФ ожидает от Украины в ближайшее время принятия пенсионной реформы и ускорения приватизации.

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