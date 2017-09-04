Инфляция в Украине ускорится из-за роста цен на овощи и фрукты
Отклонение инфляции от центральной точки целевого диапазона на конец текущего года (8% +/- 2 п.п.) будет более существенным, чем ожидал Национальный банк Украины. Об этом шла речь на заседании Совета по финансовой стабильности, сообщает пресс-служба НБУ.
Совет отметил, что системные риски для финансовой системы остаются контролируемыми, ожидания - положительными.
"В то же время повышаются риски того, что отклонения инфляции от центральной точки целевого диапазона на конец текущего года (8% +/- 2 п.п.) будет более существенным, чем ожидал НБУ. Это в основном связано со стремительным ростом цен на овощи и фрукты в результате неблагоприятных погодных условий и сокращением предложения мясомолочной продукции на внутреннем рынке", - отмечается в сообщении.
В НБУ напомнили, что в июле овощи подорожали более чем на 40% в связи с неблагоприятными погодными условиями. Кроме того на 43% выросли цены на табачные изделия.
При этом отмечается, что давление на инфляцию остается умеренным, в частности, благодаря низкой волатильности на валютном рынке.
По данным Госстата, цены на потребительском рынке в июле по сравнению с июнем выросли на 0,2%, а с начала года - на 8,2%. Этот показатель находится в пределах прогноза, заявляли в Кабмине.
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