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Инфляция в Украине ускорится из-за роста цен на овощи и фрукты

04.09.2017 17:39
В Совете финансовой стабильности прогнозируют более стремительный рост потребительских цен

Отклонение инфляции от центральной точки целевого диапазона на конец текущего года (8% +/- 2 п.п.) будет более существенным, чем ожидал Национальный  банк Украины. Об этом шла речь на заседании Совета по финансовой стабильности, сообщает пресс-служба НБУ.

Совет отметил, что системные риски для финансовой системы остаются контролируемыми, ожидания - положительными.

"В то же время повышаются риски того, что отклонения инфляции от центральной точки целевого диапазона на конец текущего года (8% +/- 2 п.п.) будет более существенным, чем ожидал НБУ. Это в основном связано со стремительным ростом цен на овощи и фрукты в результате неблагоприятных погодных условий и сокращением предложения мясомолочной продукции на внутреннем рынке", - отмечается в сообщении.

В НБУ напомнили, что в июле овощи подорожали более чем на 40% в связи с неблагоприятными погодными условиями. Кроме того на 43% выросли цены на табачные изделия.

При этом отмечается, что давление на инфляцию остается умеренным, в частности, благодаря низкой волатильности на валютном рынке.

По данным Госстата, цены на потребительском рынке в июле по сравнению с июнем выросли на 0,2%, а с начала года - на 8,2%. Этот показатель находится в пределах прогноза, заявляли в Кабмине.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Инфляция
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