Кононенко рассказал, когда Порошенко определится с главой НБУ

Президент до конца текущего месяца должен определиться с кандидатурой на пост председателя Нацбанка

Игорь Кононенко

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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