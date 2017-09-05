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Кононенко рассказал, когда Порошенко определится с главой НБУ

05.09.2017 13:20
Президент до конца текущего месяца должен определиться с кандидатурой на пост председателя Нацбанка
Игорь Кононенко

До конца сентября президент Петр Порошенко определится с кандидатурой председателя Национального банка Украины (НБУ). Об этом сегодня, 5 сентября, сообщил в парламенте первый заместитель председателя фракции БПП в Верховной Раде Игорь Кононенко, пишет пресс-служба.

Кононенко сообщил также, что на сегодня уже есть внесенные президентом кандидатуры на должности членов ЦИК и Счетной палаты.

Ранее этот же срок - конец сентября - называла представитель президента в парламенте Ирина Луценко. Она сообщила также, что на эту должность претендуют два банкира, не назвав фамилий. 

Подавшая в отставку глава НБУ Украины Валерия Гонтарева с 11 мая по 26 сентября находится в отпуске и возвращаться на работу в Нацбанк не планирует. 10 апреля 2017 г. Гонтарева объявила о своей отставке с 10 мая. Яков Смолий приступил к исполнению обязанностей председателя Нацбанка с 11 мая.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк, Порошенко Петр
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