Макропрогноз: главные экономические тренды и риски 2018 года

Какие факторы будут влиять на экономику

Прошлый год ушел в историю, в целом оправдав осторожно-оптимистичные ожидания экономической стабильности и закладки базиса для последующего ускорения в 2018. Что нас ждет дальше?



ВВП



Позитивная динамика ВВП сохранялась на протяжении всего 2017 года, как результат благоприятной ситуации на мировых сырьевых рынках, роста внутренних инвестиций, увеличения частного потребления на фоне ускорения роста реальных зарплат, улучшения экономической активности в большинстве отраслей.



Тем не менее, последние три квартала 2017 г. рост ВВП демонстрировал небольшое замедление: после годового роста на 2,5% в І квартале 2017 г. ВВП вырос на 2,3% во ІІ квартале и на 2,1% в ІІІ квартале, что во многом обусловлено прекращением торговли с ОРДЛО. Скорее всего, нисходящий тренд продолжился и в IV квартале, так как в этом году урожай зерновых и масличных меньше чем в прошлом году. По итогам года рост ВВП может выйти на результат 2-2,2%.



Поквартальная динамика ВВП в годовом исчислении





По итогам 11 месяцев 2017 г. драйверами роста стали строительство (+22,5% в годовом измерении), розничный товарооборот (+8,0%) и перерабатывающая промышленность (3,9%), в частности такие химическая промышленность (+14,9%), лёгкая промышленность (+7,1%), а также машиностроение (6,5%).



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В 2018 году украинские и западные эксперты ожидают умеренного ускорения экономики в наступившем году: более консервативную оценку - 3% - дают Кабмин и ЕБРР. МВФ и НБУ прогнозируют 3,2%, наиболее оптимистичен Всемирный банк - 3,5%.



Инфляция



За 11 месяцев 2017 года инфляция составила 14,5% в годовом исчислении, превысив прогнозы и заявленный таргет НБУ. Такой результат стал региональным максимумом: в странах СНГ средний показатель инфляции составил менее 7%, в европейских странах - менее 3%. Причинами стали подорожание продуктов питания в результате неблагоприятных погодных факторов и активизации экспорта, рост цен на топливо и энергоресурсы, курсовая волатильность в IV квартале, а также двукратное повышение минимальной зарплаты, приведшее к росту затрат на фонд оплаты труда и налоговых отчислений.



Динамика потребительских цен





В следующем году уровень инфляции может колебаться в диапазоне 10-14%, в зависимости от степени девальвации гривни и динамики цен на сырьевые товары. Темпы инфляции могут замедлиться за счет высокой сравнительной базы в 2017 году, а также умеренных темпов повышения минимальной зарплаты (3723 грн в 2018 против 3200 грн в 2017-м).



Курс



Гривня завершила год на отметке 28,07 грн/ $, подешевев на умеренные 4%. В целом год прошел под знаком курсовой стабильности. Период основной волатильности традиционно пришелся на конец года, из-за растущего спроса со стороны импортеров (энерготрейдеров и ритейлеров), и избытка гривневой ликвидности на корсчетах банков за счет закрытия задолженности по возмещению НДС в конце года. Это позволило экспортерам не спешить с продажей валюты.



Динамика курса гривни к доллару США на межбанке





По нашему мнению, коридор среднегодового курса в 2018 году составит 27-30 грн/ $, при условии умеренного проявления внутренних и внешних рисков. Давить на гривню будут возможное ухудшение конъюнктуры сырьевых товарных рынков и углубление дефицита текущего счета, увеличение выплат по обслуживанию внешнего госдолга в 2018 году, а также возможное укрепление доллара к основным мировым валютам вследствие повышения ставки ФРС и снижение корпоративных налогов в США.



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В то же время продолжение сотрудничества с МВФ, как с основным кредитором, наоборот, поможет нивелировать девальвационное давление.



Важными факторами влияния на экономические результаты 2018 года также являются:



- прогресс в проведении структурных реформ - необходимое условие притока иностранных инвестиций и продолжения сотрудничества с МФО; корреляция темпов роста социальных стандартов и доходов населения с темпами экономического роста;



- успешность курса постепенного снижения доли теневой экономики;



- растущие потоки трудовой миграции, приводящие к дефициту внутренней рабочей силы и усилению давления социальной составляющей на экономику;



- товарная и географическая диверсификация экспорта, сокращение доли сырьевого экспорта в пользу товаров с высокой добавленной стоимостью;



- повышение энергоэффективности промышленности и домохозяйств - необходимое условие для сокращения доли энергетического импорта;



- внутренние и внешние политические риски;



- активизация банковского кредитования - источника финансового ресурса для реального сектора и ускорения экономического роста.



Андрей Приходько, начальник отдела по работе с инвесторами банка Кредит Днепр