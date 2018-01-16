Кабмин хочет обязать единщиков установить платежные терминалы

В МЭРТ разработали проект постановления, обязывающий установить терминалы для всех хозсубъектов, которые продают товары или предоставляют услуги

В Кабинете министров намерены обязать всех без субъектов хозяйствования, которые продают товары (в том числе продажи дистанционным способом) или предоставляют услуги, обеспечить возможность безналичных расчетов с использованием платежных терминалов. Соответствующий проект правительственного постановления обнародован на сайте Минэкономразвития.

Торговцы, которые работают на общей системе налогообложения, должны будут установить платежные терминалы до 1 июля 2018 года.

Плательщики единого налога второй и третьей групп с торговой площадью до 20 кв. м, которые работают в городах, должны обеспечить возможность безналичного расчета до 1 января 2019 г.

Для второй и третьей группы плательщиков единого налога с торговой площадью до 20 кв.м. и для работающих в селах торговцев норма станет обязательной с 1 июля 2019 года.

Первая группа должна установить платежные терминалы до 1 января 2020 года.

Контролировать установку терминалов будет Государственная фискальная служба.

По расчетам МЭРТ, введение таких требований повлияет приблизительно на 183 тыс. малых и микропредпринимателей. На установку терминала и его обслуживание один субъект в течение первого года потратит свыше 6 тыс. грн. Расходы всех субъектов, которые попадут под регулирование, в течение первого года составят свыше 1,21 млрд грн, подсчитали в министерстве.

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