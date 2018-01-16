ЕС планирует вдвое сократить "черный список" налоговых гаваней

Восемь из 17 юрисдикций будут исключены из "черного списка" после того, как они инициировали изменение своих налоговых правил

Должностные лица Европейского союза намерены исключить восемь юрисдикций из "черного списка" налоговых гаваней, одобренного ЕС в декабре. Критики считают, что это может стать ударом по кампании ЕС против уклонения от уплаты налогов, сообщает Reuters.

В прошлом месяце страны ЕС решили создать так называемый "черный список" налоговых гаваней, чтобы остановить наиболее агрессивные методы уклонения от уплаты налогов.

Восемь из 17 юрисдикций будут исключены из "черного списка" после того, как они инициировали изменение своих налоговых правил, сообщает агентство, ссылаясь на документы.

Исключить из списка предлагается: Панаму, Южную Корею, ОАЭ, Барбадос, Гренаду, Макао, Монголию и Тунис.

Этот вопрос будет обсуждаться на встрече послов ЕС в среду. Принятие решения ожидается на следующей неделе - на встрече министров финансов ЕС в Брюсселе.

Американское Самоа, Бахрейн, Гуам, Маршалловы Острова, Намибия, Палау, Сент-Люсия, Самоа и Тринидад и Тобаго останутся в "черном списке".

Единый "черный список" был создан после очередной утечки офшорных документов под названием Panama Papers. В ЕС таким способом пытаются убедить юрисдикции стать более прозрачными.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.