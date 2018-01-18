Украина ошибочно включила Эстонию в список офшоров - посол

Посол Эстонии в Украине объяснил, почему решение Кабмина включить Эстонию в список офшоров является ошибочным

Украина без уведомления эстонских властей с января включила Эстонию в список офшорных зон. Об этом пишет ERR Uudised.



По словам посла Эстонии в Украине Герта Антсу, официальная причина включения в список заключается в том, что Украина из-за освобождения реинвестированной прибыли от налога рассматривает эстонскую ставку подоходного налога для предприятий как нулевую. Однако в Эстонии прибыль облагается налогом при изъятии дивидендов, и система не позволяет избежать налогообложения.



По словам Антсу, решение касается всех эстонских предпринимателей, занимающихся экспортом в Украину, которых в 2016 году было 402.



27 декабря 2017 года правительство Украины подписало решение о включении в список офшорных зон 22 новых стран, в том числе Эстонии и Латвии, напоминает издание.



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