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Украина ошибочно включила Эстонию в список офшоров - посол

18.01.2018 15:22
Посол Эстонии в Украине объяснил, почему решение Кабмина включить Эстонию в список офшоров является ошибочным

Украина без уведомления эстонских властей с января включила Эстонию в список офшорных зон. Об этом пишет ERR Uudised.

По словам посла Эстонии в Украине Герта Антсу, официальная причина включения в список заключается в том, что Украина из-за освобождения реинвестированной прибыли от налога рассматривает эстонскую ставку подоходного налога для предприятий как нулевую. Однако в Эстонии прибыль облагается налогом при изъятии дивидендов, и система не позволяет избежать налогообложения.

По словам Антсу, решение касается всех эстонских предпринимателей, занимающихся экспортом в Украину, которых в 2016 году было 402.

27 декабря 2017 года правительство Украины подписало решение о включении в список офшорных зон 22 новых стран, в том числе Эстонии и Латвии, напоминает издание.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: офшор
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