С сегодняшнего дня в Украине вводится монетизация субсидий

С 1 января в Украине вводится монетизация субсидий. Об этом сообщает пресс-служба Министерство финансов.



Минфин разработал план перехода на денежные расчеты по субсидиям, предусматривающий три этапа. Первый этап будет предусматривать монетизацию расчетов по субсидиям на уровне предприятий-поставщиков услуг.



На втором этапе будет проводиться подготовка системы к проведению монетизации субсидий на уровне домохозяйств (создание необходимой инфраструктуры, создание единого реестра и базы данных субсидиантов и их верификация и т.д.).



На третьем этапе - монетизация субсидий на уровне домохозяйств.



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