В Украине вводится монетизация субсидий
02.01.2018 16:10
С сегодняшнего дня в Украине вводится монетизация субсидий
Фото: пресс-служба НБУ
С 1 января в Украине вводится монетизация субсидий. Об этом сообщает пресс-служба Министерство финансов.
Минфин разработал план перехода на денежные расчеты по субсидиям, предусматривающий три этапа. Первый этап будет предусматривать монетизацию расчетов по субсидиям на уровне предприятий-поставщиков услуг.
На втором этапе будет проводиться подготовка системы к проведению монетизации субсидий на уровне домохозяйств (создание необходимой инфраструктуры, создание единого реестра и базы данных субсидиантов и их верификация и т.д.).
На третьем этапе - монетизация субсидий на уровне домохозяйств.
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