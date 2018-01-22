МВФ улучшил прогноз роста мирового ВВП

Согласно обновленному прогнозу МВФ, по итогам этого года мировая экономика вырастет почти на 4%

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает роста мирового ВВП в 2018 году на 3,9%. Такой прогноз указан в обновленном обзоре мировой экономики (World Economic Outlook).



Этот прогноз на 0,2 процентных пункта выше октябрьской оценки.



В 2019 году МВФ ожидает такого же роста (также +0,2 п.п.).



По итогам прошлого года рост мирового ВВП составил 3,7%, указывает Фонд.



Для с формирующимся рынком и развивающимся странам прогноз не изменился - 4,9% и 5%, соответственно.



В СНГ в текущем году МВФ ожидает рост на 2,2% (прогноз улучшен на 0,1 п.п.), в 2019 году - 2,1%. Без учета России ВВП стран СНГ в текущем году будет расти темпами на уровне 3,4% (прогноз улучшен на 0,1 п.п.), в 2019 году - 3,5%.



Прогноз роста ВВП развитых стран улучшен: в 2018 году - на 0,3 п.п. до 2,3%, в 2019 году - на 0,4 п.п. до 2,2%. Прогноз роста экономики США повышен на 0,4 п.п. - до 2,7% и на 0,6 п.п. - до 2,5%, еврозоны - на 0,3 п.п., до 2,2% и 2%.



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