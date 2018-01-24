Названы главные риски для финансовой системы Украины

Совет по финансовой стабильности считает задержку транша МВФ основным фактором риска

Основной риск для финансовой стабильности Украины на сегодня - задержка с продолжением сотрудничества с Международным валютным фондом и поступлением следующего транша финансирования. Об этом шла речь на заседании Совета по финансовой стабильности, сообщает пресс-служба Национального банка.

Обсуждая системные риски, Совет подчеркнул, что сегодня сохраняется благоприятная мировая конъюнктура для Украины, а прогнозы международных организаций и настроения инвесторов остаются оптимистичными. В то же время, основным фактором риска для финансовой стабильности на сегодня является задержка с продолжением сотрудничества с МВФ и поступлением следующего транша финансирования. По мнению Совета, она препятствует привлечению средств от других международных партнеров Украины, а также может привести к росту стоимости заимствований на внешних рынках.

"Учитывая необходимость возвращения в 2018-2019 гг. более $10 млрд в рамках выплат по внешнему государственному долгу риск дальнейшей задержки с реализацией программы с МВФ на сегодня остается ключевым для Украины", - подчеркивается в сообщении.

Совет призвал все заинтересованные государственные органы способствовать продолжению сотрудничества с МВФ и другими международными донорами.

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Напомним, МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на $17,5 млрд. В рамках получено четыре кредитных транша на общую сумму $8,7 мллрд.

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В НБУ прогнозируют, что следующий транш МВФ выделит Украине во втором квартале 2018 года. Всего в 2018 году НБУ ожидает поступления в Украину двух траншей на общую сумму $3,5 млрд.

По словам и.о. главы НБУ Якова Смолия, миссия МВФ должна прибыть в Украину в конце января 2018 года. В то же время, в самом МВФ заявили, что визит миссии в Украину отсутствует в повестке дня. По словам официального представителя МВФ Уильяма Мюррея, Киев еще не выполнил ряд рекомендаций Фонда.

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