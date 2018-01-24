Минфин перейдет на трехлетнее бюджетное планирование

В первой половине этого года будут приняты соответствующие изменения в законодательстве, чтобы Минфин мог перейти на трехлетние бюджеты

Министерство финансов перейдет на трехлетнее бюджетное планирование. Об этом рассказал заместитель министра Юрий Буца, пишет пресс-служба Национального банка Украины.



Замминистра отметил, что проведение значительных выплат с Единого казначейского счета в конце года связано прежде всего с неритмичным расходованием средств в течение года распорядителями бюджетных средств.



"Переход на трехлетнее бюджетное планирование должно способствовать решению этой проблемы", - добавил он.



По словам Буцы, изменения, которые необходимо внести в отечественное законодательство для его введения на постоянной основе будут приняты уже в первой половине 2018 года.



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ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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