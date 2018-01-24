 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  28.69  28.95   EUR:  34.98  35.56
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Минфин перейдет на трехлетнее бюджетное планирование

24.01.2018 10:45
В первой половине этого года будут приняты соответствующие изменения в законодательстве, чтобы Минфин мог перейти на трехлетние бюджеты

Министерство финансов перейдет на трехлетнее бюджетное планирование. Об этом рассказал заместитель министра Юрий Буца, пишет пресс-служба Национального банка Украины.

Замминистра отметил, что проведение значительных выплат с Единого казначейского счета в конце года связано прежде всего с неритмичным расходованием средств в течение года распорядителями бюджетных средств.

"Переход на трехлетнее бюджетное планирование должно способствовать решению этой проблемы", - добавил он.

По словам Буцы, изменения, которые необходимо внести в отечественное законодательство для его введения на постоянной основе будут приняты уже в первой половине 2018 года.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Министерство финансов
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров