НБУ повысил учетную ставку до 16%
Национальный банк Украины решил повысить учетную ставку до 16%.
Решение регулятора вступит в силу завтра, 26 января.
"Более жесткая монетарная политика будет способствовать постепенному снижению потребительской инфляции и ее возвращению в целевой диапазон в середине 2019 года", - сообщил и.о. председателя НБУ Яков Смолий.
В Нацбанке подсчитали, что по итогам прошлого года потребительская инфляция выросла до 13,7% и, таким образом, превысила целевой показатель НБУ на уровне 8%+/-2 п.п.
Ускорение инфляции по сравнению с 2016 годом (12,4%) произошло в первую очередь из-за действия факторов, на которые инструменты денежно-кредитной политики имеют ограниченное влияние, отмечают в НБУ. На показателях инфляции существенно сказалось сокращение предложения отдельных видов продовольственных товаров, рост мировых цен и внешнего спроса на отечественные продукты питания. Также на росте цен отразилось увеличение производственных затрат и рост потребительского спроса.
"Кроме того, в конце года усилились колебания обменного курса гривни и произошло существенное смягчение фискальной политики, в том числе из-за резкого повышения пенсионных выплат", - пишет пресс-служба.
Потребительская инфляция будет замедляться и достигнет целевого уровня в середине 2019 года, прогнозирует регулятор.
Эксперты НБУ считают также, что в течение 2018-2020 годов инфляция будет постепенно снижаться - как результат жесткой монетарной политики.
При этом НБУ прогнозирует, что в 2018 году инфляция останется высокой: 8,9% общая и 8,2% - базовая.
В 2019 году потребительская инфляция составит 5,8%, базовая - 4,8%. В 2020 году - 5% и 3,2%, соответственно.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- Порошенко: Украина может получить транш от МВФ к началу апреля 19:30
- Из ПриватБанка в 2014 году вывели $1,7 млрд - Reuters 19:00
- К закрытию межбанка доллар подешевел на 10 копеек 17:28
- Предправления "дочки" российского Сбербанка увольняется 17:00
- Европейский центробанк сохранит программу выкупа активов 16:15