НБУ повысил учетную ставку до 16%

Национальный банк с 26 января повышает учетную ставку до 16%

Национальный банк Украины решил повысить учетную ставку до 16%.



Решение регулятора вступит в силу завтра, 26 января.



"Более жесткая монетарная политика будет способствовать постепенному снижению потребительской инфляции и ее возвращению в целевой диапазон в середине 2019 года", - сообщил и.о. председателя НБУ Яков Смолий.



В Нацбанке подсчитали, что по итогам прошлого года потребительская инфляция выросла до 13,7% и, таким образом, превысила целевой показатель НБУ на уровне 8%+/-2 п.п.



Ускорение инфляции по сравнению с 2016 годом (12,4%) произошло в первую очередь из-за действия факторов, на которые инструменты денежно-кредитной политики имеют ограниченное влияние, отмечают в НБУ. На показателях инфляции существенно сказалось сокращение предложения отдельных видов продовольственных товаров, рост мировых цен и внешнего спроса на отечественные продукты питания. Также на росте цен отразилось увеличение производственных затрат и рост потребительского спроса.



"Кроме того, в конце года усилились колебания обменного курса гривни и произошло существенное смягчение фискальной политики, в том числе из-за резкого повышения пенсионных выплат", - пишет пресс-служба.



Потребительская инфляция будет замедляться и достигнет целевого уровня в середине 2019 года, прогнозирует регулятор.



Эксперты НБУ считают также, что в течение 2018-2020 годов инфляция будет постепенно снижаться - как результат жесткой монетарной политики.



При этом НБУ прогнозирует, что в 2018 году инфляция останется высокой: 8,9% общая и 8,2% - базовая.



В 2019 году потребительская инфляция составит 5,8%, базовая - 4,8%. В 2020 году - 5% и 3,2%, соответственно.



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