Пиджаки и посылки. Как остановить контрабандные схемы на таможне

Честная конкуренция невозможна без одинаковых правил игры для всех участников рынка

Минулий рік був багатим на випробування для української економіки. Продовження девальвації гривні, зростання цін на пальне та енергоресурси, інфляція стали більш ніж вагомим ґрунтом, на якому продовжує розростатись бідність. Наша країна і надалі залишається однією з найбідніших у Європі, що неодмінно призводить до розвитку трудової міграції. В цьому ключі останні зміни до митного та податкового законодавства щодо впровадження обмежень на купівлю речей повсякденного вжитку за кордоном виглядають як відверте знущання влади над простими людьми, що породжує протести, які переростають у блокування прикордонних пунктів пропуску.



В середовищі, де превалюють низькі, за європейськими мірками доходи, існує високий попит на дешеві товари. Різноманітні інтернет-майданчики, що аналізують ціни у багатьох інтернет-магазинах, вражають діапазонами цін на ідентичні одиниці продукції. Здебільшого пересічного українця мало цікавить причина такої різниці. Проте тут є часткова причина його бідності.



Річ у тім, що довгий час в Україні існували певні "шпарини" у законодавстві, які дозволяли уникати сплати ПДВ та митних платежів не лише для власного використання, а й для продажу у комерційних цілях. Мова йде про використання контрабандистами у бізнес-інтересах норм для ввезення товарів без оподаткування для фізичних осіб при перетині кордону та за допомогою поштових відправлень. Зловживання цими нормами для громадян, особливо в останні роки, сприяло перетворенню нашої країни на одне з найменш привабливих місць для ведення бізнесу. Різні схеми з мінімізації податків у загальнонаціональних масштабах практично повністю знищіли чесну конкуренцію.

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Торгівельні гіганти, які виросли і збагатились на зловживанні схемами з "піджаками" та поштовими переказами, практично витіснили з ринку чесних підприємців, як вітчизняних, так і закордонних. Хтось скаже, що питання способу ведення бізнесу чи сплати податків - це особисте питання кожного. Проте це далеко не так. Контрабандисти та організатори інших "схем", не лише не платять податки самі, не тільки душать чесну конкуренцію, не даючи платити податки іншим, вони знищують робочі місця, відбираючи доходи у наших співгромадян.



Саме проти таких зловживань і було запроваджено певні обмеження на час перебування поза межами країни та на частоту перетинів кордону, а також на вартість та кількість покупок, що здійснюються закордоном через інтернет-майданчики. Нові правила передбачають ввезення на митну територію України у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі товарів (крім підакцизних товарів та особистих речей), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 500 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг фізичною особою, яка була відсутня в Україні більше ніж 24 години та яка в'їжджає в Україну не частіше одного разу протягом 72 годин. Якщо норма по часу не витримана - неоподаткований мінімум становить 50 євро.

Тобто, якщо раніше фізична особа могла ввезти без оподаткування для власних потреб на 15 000 євро в місяць, то наразі загальна сума зменшилась до 5000 євро, що все одно є достатньо вагомою сумою. Щодо поштових пересилань - цінове значення порогу для ввезення (пересилання) без оподаткування залишається незмінним - 150 євро, обмежується тільки кількість посилок - три на місяць, тобто без оподаткування можна замовити товарів на 450 євро. При цьому, кожна наступна посилка понад встановлене порогове значення підлягатиме оподаткуванню незалежно від вартості.

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Контрабанда та численні схеми з мінімізації податків створили в Україні цілий клас нових ділків, які нищать конкурентні засади функціонування ринку, відлякуючи іноземних інвесторів. Наступного разу, коли запитуватимете себе, чому світові бренди так неохоче заходять на український ринок, згадайте про "схемників", які зловживають вашим правом здійснювати безмитні ввезення товарів та поштові перекази з-закордону.



І ніякі, навіть реформовані правоохоронні органи не зможуть ефективно протидіяти схемам по мінімізації податків, якщо у схеми залучено велику частину населення прикордонних районів. Для того, щоб можна було ефективно займатися порушниками - їх має бути мінімальний відсоток. Саме на це і були спрямовані нещодавно прийняті норми щодо "піджаків" та посилок.



Відповідь на одвічне питання "Чому бідні?" не зміниться доки ми не змінимо своє ставлення до таких речей, як "митні схеми" та контрабанда. Саме вона, разом з корупцією у судовій, правоохоронній та фіскальній сфері, діє як корозія, винищуючи основи здорового функціонування економіки. Проте без подальших змін в інституційному середовищі, навіть такі серйозні кроки, як обмеження на безмитне ввезення та пересилання товарів, ризикують залишитись черговим неприємним спогадом для пересічного українця.

Сергій Овсієнко, Голова Асоціації імпортерів та дистриб'юторів автокомпонентів АІДА,

Член Української Ради Бізнесу