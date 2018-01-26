В Днепре нефтетрейдер не заплатил 226 млн грн налогов
26.01.2018 13:50
Госфискальная служба выявила неуплату НДС в размере 226,3 млн грн предприятием, торгующим нефтепродуктами
Фото: пресс-служба НБУ
Днепропетровское управление Офиса крупных плательщиков ГФС доначислило одному из предприятий-торговцев нефтепродуктами налог на добавленную стоимоть в сумму 226,3 млн грн. Об этом информирует пресс-служба ГФС.
В сообщении сказано, что предприятие, имея миллиардные объемы поставок, уклонялось от уплаты НДС, не предоставляя налоговую отчетность.
Дело рассматривал Харьковский окружной административный суд, который поддержал позицию ГФС.
Как сообщалось, ранее Офис крупных плательщиков опубликовал список крупнейших налогоплательщиков в Украине.
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