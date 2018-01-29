Fitch повысил рейтинги Беларуси

Агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги Беларуси до уровня B с B-

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги Беларуси в местной и иностранной валютах до уровня B с B- со "стабильным" прогнозом.



Краткосрочные рейтинги Беларуси в обеих валютах подтверждены на уровне B. Рейтинг странового потолка повышен с B- до B, сообщает Fitch на официальном сайте.



Агентство отмечает, что финансовые риски для Беларуси сократились из-за предварительного погашения задолженности в прошлом году задолженностей (ее должны были погасить в текущем году), а также за счет увеличения золотовалютных резервов до $7,3 млрд на конец прошлого года с $4,9 млрд на конец 2016 года).



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.



