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Fitch повысил рейтинги Беларуси

29.01.2018 11:35
Агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги Беларуси до уровня B с B-
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги Беларуси в местной и иностранной валютах до уровня B с B- со "стабильным" прогнозом.

Краткосрочные рейтинги Беларуси в обеих валютах подтверждены на уровне B. Рейтинг странового потолка повышен с B- до B, сообщает Fitch на официальном сайте.

Агентство отмечает, что финансовые риски для Беларуси сократились из-за предварительного погашения задолженности в прошлом году задолженностей (ее должны были погасить в текущем году), а также за счет увеличения золотовалютных резервов до $7,3 млрд на конец прошлого года с $4,9 млрд на конец 2016 года).

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Рейтинг, Экономика
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