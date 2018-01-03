К закрытию межбанка доллар подешевел на 15 копеек
03.01.2018 17:45
В среду, 3 января, торги по доллару США открылись котировками 28/28,04, к закрытию котировки составили 27,85/27,88
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,85, максимальные - 28. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,88 максимальные - 28,04.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4865/0,4878, к закрытию котировки составили 0,4856/0,4866.
Торги по евро начались с котировок 33,6924/33,7405, к закрытию котировки составили 33,4645/33,4978.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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