Минфин одолжил 7,5 млрд грн на внутреннем рынке
Министерство финансов вчера, 30 января, на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в госбюджет 7,51 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Минфин разместил гривневые ценные бумаги со сроком обращения 84 дня на 926,05 млн грн под 16,5% годовых, со сроком обращения 175 дней на 912,84 млн грн под 16,5% годовых, со сроком обращения 252 дня на 938,5 млн грн под 16,5% годовых, со сроком обращения 343 дня на 112,69 млн грн под 16,4% годовых, со сроком обращения 1 715 дней на 741,27 млн грн под 15,8% годовых.
Также размещены валютные ОВГЗ со сроком обращения 742 дня на $26,27 млн под 5,4% годовых и со сроком обращения 364 дня на $111,16 млн под 5,3% годовых.
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