Минфин одолжил 7,5 млрд грн на внутреннем рынке

Вчера Министерство финансов провело плановій аукцион по размещению госбондов

Министерство финансов вчера, 30 января, на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в госбюджет 7,51 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба министерства.



Минфин разместил гривневые ценные бумаги со сроком обращения 84 дня на 926,05 млн грн под 16,5% годовых, со сроком обращения 175 дней на 912,84 млн грн под 16,5% годовых, со сроком обращения 252 дня на 938,5 млн грн под 16,5% годовых, со сроком обращения 343 дня на 112,69 млн грн под 16,4% годовых, со сроком обращения 1 715 дней на 741,27 млн грн под 15,8% годовых.



Также размещены валютные ОВГЗ со сроком обращения 742 дня на $26,27 млн под 5,4% годовых и со сроком обращения 364 дня на $111,16 млн под 5,3% годовых.



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