Дефицит госбюджета-2017 оказался в 1,8 раз меньше плана

Госбюджет 2017 года выполнен с дефицитом в сумме 42,7 млрд грн против 77,6 млрд грн, утвержденных законом о бюджете

Дефицит государственного бюджета Украины за 2017 г. составил 42,7 млрд грн, что в 1,8 раза ниже утвержденного законом показателя в 77,6 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Дефицит государственного бюджета соблюден и выполнен в соответствии с утвержденным законом планом. Так, госбюджет 2017 г. выполнен с дефицитом в сумме 42,7 млрд грн против 77,6 млрд грн, утвержденных законом о бюджете с изменениями", - сказано в сообщении.

Государственный бюджет на 2018 г. был принят Верховной Радой 7 декабря и подписан президентом Украины 30 декабря, напомнили в Минфине.

"Благодаря своевременному принятию бюджета-2018, бюджетный год начался по плану и в соответствии с нормами Бюджетного кодекса. В частности, Минфином разработана помесячная бюджетная роспись (подписана 29 декабря 2017 г.) и передана в Государственное казначейство", - также сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в 2018 г. Нацбанк должен перечислить в госбюджет более 50 млрд грн.

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