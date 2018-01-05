Наличный доллар подорожал почти на 20 копеек

В пятницу, 5 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 16,77 коп до 27,945 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 15,04 коп - до 28,3157 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,15 грн, минимальный курс продажи - также 28,15 грн.



Средний курс покупки евро вырос на 22,3 коп и составляет 33,3803 грн, средний курс продажи - упал на 21,47 коп до 34,0987 грн. Продать евро дороже можно за 33,8 грн, купить дешевле - также за 33,8 грн.



Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,1 коп и составляет 4,417 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,2 коп до 4,942 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,75 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,86 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*





USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 27,9450 28,3157 0,4417 0,4942 33,3803 34,0987 Медиана 27,9850 28,3000 0,4600 0,4950 33,5000 34,1000

*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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