Наличный доллар подорожал почти на 20 копеек
Средний курс продажи американской валюты вырос на 15,04 коп - до 28,3157 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,15 грн, минимальный курс продажи - также 28,15 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 22,3 коп и составляет 33,3803 грн, средний курс продажи - упал на 21,47 коп до 34,0987 грн. Продать евро дороже можно за 33,8 грн, купить дешевле - также за 33,8 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,1 коп и составляет 4,417 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,2 коп до 4,942 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,75 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,86 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|USD
|RUB
|EUR
|покупка
|продажа
|покупка
|продажа
|покупка
|продажа
|Средний курс
|27,9450
|28,3157
|0,4417
|0,4942
|33,3803
|34,0987
|Медиана
|27,9850
|28,3000
|0,4600
|0,4950
|33,5000
|34,1000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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