 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  27.76  28.18   EUR:  32.94  33.70
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Официальный курс гривни снижен на 19 копеек

09.01.2018 08:00
Курсы валют НБУ на 09.01.2018
Фото: пресс-служба НБУ

На 9 января 2018 года НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2820,3329 грн за $100;
3397,091 грн за 100 евро;
4,8964 грн за 10 руб РФ.

На 5 января Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:

2801,3366 грн за $100;
3379,8126 грн за 100 евро;
4,8634 грн за 10 руб РФ.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Курсы валют, Нацбанк
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров