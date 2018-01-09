Официальный курс гривни снижен на 19 копеек
09.01.2018 08:00
Курсы валют НБУ на 09.01.2018
Фото: пресс-служба НБУ
На 9 января 2018 года НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2820,3329 грн за $100;
3397,091 грн за 100 евро;
4,8964 грн за 10 руб РФ.
На 5 января Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2801,3366 грн за $100;
3379,8126 грн за 100 евро;
4,8634 грн за 10 руб РФ.
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