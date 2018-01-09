Официальный курс гривни снижен на 19 копеек

Курсы валют НБУ на 09.01.2018

На 9 января 2018 года НБУ установил официальные курсы валют на уровне:



2820,3329 грн за $100;

3397,091 грн за 100 евро;

4,8964 грн за 10 руб РФ.



На 5 января Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:



2801,3366 грн за $100;

3379,8126 грн за 100 евро;

4,8634 грн за 10 руб РФ.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.