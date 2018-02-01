В МВФ напомнили Украине об условиях для следующего транша
Украине для получения следующего транша по программе сотрудничества с Международным валютным фондом необходимо принять закон об Антикоррупционном суде и привести цены на газ к рыночным. Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман на пресс-конференции, сообщает УНИАН.
"Следующий шаг в программе Украины и МВФ - четвертый пересмотр программы. Есть договоренности, которые касаются Антикоррупционного суда, это также касается цен на газ, чтобы они соответствовали рыночным", - сказал он.
Ранее президент Украины Петро Порошенко заявил, что правительство Украины готово урегулировать цены на газ в соответствии с требованиями МВФ, предусматривающими установление цены "голубого топлива" на уровне себестоимости и затрат на транспортировку.
24 января Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард по результатам встречи на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявили о согласовании мер по завершению четвертого пересмотра программы сотрудничества и выделению стране пятого транша.
По информации НБУ, миссия МВФ может приехать в Украину в середине февраля.
Читайте также: Пиковая нагрузка. Как Украина будет погашать внешний долг
Напомним, МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на $17,5 млрд. В рамках получено четыре кредитных транша на общую сумму $8,7 млрд.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- В МВФ напомнили Украине об условиях для следующего транша 12:13
- Резервный фонд РФ прекратил существование 12:02
- Рост ВВП Украины не дает возможности догнать страны Европы - МВФ 11:49
- Объективная финансовая информация: новый ресурс IBC.UA 09:00
- Платежный баланс сведен с профицитом в $2,6 млрд - НБУ 17:05