В МВФ напомнили Украине об условиях для следующего транша

Представитель Фонда заявил, что для получения следующего транша необходимо принять закон об Антикоррупционном суде и привести цены на газ к рыночным

Украине для получения следующего транша по программе сотрудничества с Международным валютным фондом необходимо принять закон об Антикоррупционном суде и привести цены на газ к рыночным. Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман на пресс-конференции, сообщает УНИАН.

"Следующий шаг в программе Украины и МВФ - четвертый пересмотр программы. Есть договоренности, которые касаются Антикоррупционного суда, это также касается цен на газ, чтобы они соответствовали рыночным", - сказал он.

Ранее президент Украины Петро Порошенко заявил, что правительство Украины готово урегулировать цены на газ в соответствии с требованиями МВФ, предусматривающими установление цены "голубого топлива" на уровне себестоимости и затрат на транспортировку.

24 января Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард по результатам встречи на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявили о согласовании мер по завершению четвертого пересмотра программы сотрудничества и выделению стране пятого транша.

По информации НБУ, миссия МВФ может приехать в Украину в середине февраля.

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Напомним, МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на $17,5 млрд. В рамках получено четыре кредитных транша на общую сумму $8,7 млрд.

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