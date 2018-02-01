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МВФ еще не решил, когда посылать миссию в Украину

01.02.2018 18:48
Время визита миссии МВФ в Украину не определено, завили в Вашингтоне
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Сроки визита миссии Международного валютного фонда в Украину для пересмотра программы сотрудничества и последующего выделения кредитного транша еще не определены. Об этом заявил заместитель главы департамента коммуникаций МВФ Уильям Мюррей на брифинге в Вашингтоне, сообщает УНИАН.

Отвечая на вопрос о заявлениях президента Петра Порошенко и главы Совета Национального банка Украины Богдана Данилишина о возможном визите миссии Фонда в апреле и феврале соответственно Мюррей сказал: "У меня нет деталей о миссии по пересмотру программы. Время визита миссии еще не было определено".

Ранее сообщалось, что МВФ напомнил Украине об условиях предоставления следующего транша. В НБУ предполагали, что миссия МВФ может приехать в Украину в середине февраля.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: МВФ
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