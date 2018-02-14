В НБУ назвали причины укрепления гривни

В Нацбанке отмечают рост поступлений иностранной валюты от нерезидентов

Укрепление курса гривни в последние недели вызвано усилением благоприятных факторов, под влиянием которых с конца января на межбанковском рынке росло предложение валюты со стороны клиентов при снижении спроса на нее. Об этом рассказал заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий.



По его словам, увеличились поступления валюты от нерезидентов, которые принимают участие в аукционах Министерства финансов по размещению госбондов в гривне. "С начала года объем гривневых ОВГЗ в портфеле нерезидентов вырос более чем в два раза - с 5,1 млрд грн до 12 млрд грн", - добавил замглавы НБУ.



Чурий отметил, что восстанавливается предложение валюты со стороны аграрных предприятий после ее сезонного снижения в январе. Высокому предложению валюты способствовало сохранение благоприятной внешней конъюнктуры для металлургической отрасли. "На состояние валютного рынка повлияло улучшение девальвационных ожиданий и увеличение предложения валюты со стороны клиентов на наличном сегменте валютного рынка со второй половины января в результате постепенного укрепления курса гривны", - сказал замглавы НБУ.



Объем чистого предложения валюты на наличном рынке вырос в январе до $257 млн, что является наибольшим объемом за месяц с июля 2017 года.



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