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Команда экспертов МВФ завершила работу в Киеве

16.02.2018 16:45
На следующей неделе команда экспертов МВФ выпустит заявление по итогам работы в Украине
Фото: пресс-служба МВФ

Команда экспертов Международного валютного фонда во главе с Роном ван Руденом, прибывшая для технических консультаций с украинскими властями в период с 12 по 16 февраля, завершает работу в Киеве. Об этом сообщает УНИАН.

Итоговое заявление по результатам работы экспертов Фонд опубликует в начале следующей недели.

МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на $17,5 млрд. В рамках получено четыре кредитных транша на общую сумму $8,7 млрд.

24 января президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард по результатам встречи на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявили о согласовании мер по завершению четвертого пересмотра программы сотрудничества и выделению стране пятого транша.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, МВФ
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