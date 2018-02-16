Команда экспертов МВФ завершила работу в Киеве
Команда экспертов Международного валютного фонда во главе с Роном ван Руденом, прибывшая для технических консультаций с украинскими властями в период с 12 по 16 февраля, завершает работу в Киеве. Об этом сообщает УНИАН.
Итоговое заявление по результатам работы экспертов Фонд опубликует в начале следующей недели.
МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на $17,5 млрд. В рамках получено четыре кредитных транша на общую сумму $8,7 млрд.
24 января президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард по результатам встречи на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявили о согласовании мер по завершению четвертого пересмотра программы сотрудничества и выделению стране пятого транша.
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