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НБУ ухудшил прогноз по резервам на следующий год

02.02.2018 13:55
Нацбанк ожидает сокращения золотовалютных резервов до $17,8 млрд к концу 2019 года
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует снижение золотовалютных резервов в условиях ограниченного финансирования Международного валютного фонда (МВФ) и других международных финансовых организаций.

Регулятор ожидает снижения резервов до $17,8 млрд к концу 2019 года (более ранний прогноз - $21,1 млрд). Для их восстановления необходимо уже в 2020 году начать новую программу с МВФ, подчеркивает регулятор.

"В 2019 и 2020 годах из-за пиковых выплат по внешнему госдолгу ожидается формирование дефицита сводного платежного баланса, в результате чего международные резервы будут сокращаться - до $18,6 млрд или трех месяцев импорта будущего периода", - сообщает НБУ.

Ключевым предположением этого прогноза является сотрудничество с МВФ по программе EFF в 2018 году и подписание новой программы в 2020 году (и получение по ней $2 млрд в течение этого года). "Это позволит сохранить доступ к международным рынкам капитала на прогнозном горизонте", - пишет регулятор.

Международные золотовалютные резервы Украины на 1 января составили $18,808 млрд.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Резервы НБУ
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