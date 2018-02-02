НБУ ухудшил прогноз по резервам на следующий год
Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует снижение золотовалютных резервов в условиях ограниченного финансирования Международного валютного фонда (МВФ) и других международных финансовых организаций.
Регулятор ожидает снижения резервов до $17,8 млрд к концу 2019 года (более ранний прогноз - $21,1 млрд). Для их восстановления необходимо уже в 2020 году начать новую программу с МВФ, подчеркивает регулятор.
"В 2019 и 2020 годах из-за пиковых выплат по внешнему госдолгу ожидается формирование дефицита сводного платежного баланса, в результате чего международные резервы будут сокращаться - до $18,6 млрд или трех месяцев импорта будущего периода", - сообщает НБУ.
Ключевым предположением этого прогноза является сотрудничество с МВФ по программе EFF в 2018 году и подписание новой программы в 2020 году (и получение по ней $2 млрд в течение этого года). "Это позволит сохранить доступ к международным рынкам капитала на прогнозном горизонте", - пишет регулятор.
Международные золотовалютные резервы Украины на 1 января составили $18,808 млрд.
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