Депутаты планируют сменить руководство НБУ 1 марта - Парубий
26.02.2018 13:45
В четверг Верховная Рада намерена сменить руководство Нацбанка
Андрей Парубий
Депутаты планируют поменять руководство Национальный банк Украины (НБУ) в четверг, 1 марта. Об этом сообщил журналистам на брифинге глава Верховной Рады Андрей Парубий, передает корреспондент LIGA.net.
"На четверг запланирован вопрос по Нацбанку. Это отчет и голосование по руководству НБУ", - сказал он.
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