Депутаты планируют сменить руководство НБУ 1 марта - Парубий

В четверг Верховная Рада намерена сменить руководство Нацбанка

Депутаты планируют поменять руководство Национальный банк Украины (НБУ) в четверг, 1 марта. Об этом сообщил журналистам на брифинге глава Верховной Рады Андрей Парубий, передает корреспондент LIGA.net.



"На четверг запланирован вопрос по Нацбанку. Это отчет и голосование по руководству НБУ", - сказал он.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.