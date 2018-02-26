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Депутаты планируют сменить руководство НБУ 1 марта - Парубий

26.02.2018 13:45
В четверг Верховная Рада намерена сменить руководство Нацбанка
Андрей Парубий

Депутаты планируют поменять руководство Национальный банк Украины (НБУ) в четверг, 1 марта. Об этом сообщил журналистам на брифинге глава Верховной Рады Андрей Парубий, передает корреспондент LIGA.net.

"На четверг запланирован вопрос по Нацбанку. Это отчет и голосование по руководству НБУ", - сказал он.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк
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