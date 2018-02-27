Госдолг Украины в январе сократился на 0,25%

На 1 февраля совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины составил $76,1 млрд

Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в январе 2018 года сократился на 0,25%, или на $0,19 млрд, - до $76,11 млрд. Об этом Министерство финансов сообщает на официальном сайте.



В национальной валюте госдолг сократился на 0,46%, или на 9,82 млрд грн, - до 2,13 трлн грн.



Согласно сообщению, государственный долг в январе сократился на 0,04% - до 1,83 трлн грн (в долларах возрос на 0,17% - до $65,44 млрд), при том, что внешний госдолг возрос на 0,67% - до 1,09 млрд грн (в долларах - на 0,88%, до $38,83 млрд).



Гарантированный государством долг в январе сократился на 2,94% - до 298,9 млрд грн (в долларах - на 2,74%, до $10,67 млрд), в том числе внешний - на 3,08%, до 285,6 млрд грн (в долларах - на 2,88%, до $10,2 млрд).



Министерство уточняет, что основная сумма госдолга номинирована в долларах - 41,65%, еще 30,38% - в гривне, 18,82% - в специальный правах заимствования, 7,96% - в евро.



Кроме того, менее 1% госдолга номинировано в канадских долларах и иенах.



Официальный курс гривни, по которому Минфин рассчитывает долг, в январе укрепился до 28,01 грн/долл. с 28,07 грн/долл., или на 0,21%.



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