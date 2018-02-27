Три вопроса. Что не так с институтом финансового омбудсмена

Как между собой будут взаимодействовать новая инстанция и существующие регуляторы?

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о создании в Украине института финансового омбудсмена.



Рынок ждал этого события почти полгода. Документ попал в парламент практически сразу после того, как Кабмини утвердил план Концепции государственной политики в сфере защиты прав потребителей на период до 2020 года.



Правительство предлагает депутатам создать условия для эффективного и, что главное, досудебного урегулирования потребительских споров. Ответственным за эту работу правительство определило Минэкономразвития.



Вопрос напрямую касается и финансового сектора. Проблему создания института финомбудсмена рынок обсуждает уже несколько месяцев.



Какой должна быть его роль в Украине? И какие спорные моменты нужно решить перед принятием закона?



Три вопроса к омбудсмену



Офис финомбудсмена - это структура, которая будет оперативно рассматривать споры между потребителями и финансовыми учреждениями.



Практика показывает, что судебные разбирательства, касающиеся подобных разногласий, длятся от полутора до двух лет. Концепция финомбудсмена предполагает ограничить рассмотрение спора сроком до 90 дней.



Казалось бы, идея хорошая, но, в ней смущает несколько моментов.



Во-первых, какую силу будет иметь решение финомбудсмена для участников спора? В первом варианте законопроекта, решение этой инстанции предлагалось сделать окончательным для финансовых компаний и, что вызывало искреннее недоумение, не подлежащим оспариванию в суде. Эта норма сама по себе нарушала Конституцию. Правда, после многочисленных дискуссий авторы документа от нее отказались, и возможность участников рынка оспорить решение финомбусмена в суде таки появилась.



Финомбудсмен в любом случае не должен подменять собой суд. В наших условиях он должен быть своего рода медиатором - стороной, которая поможет участникам спора найти компромиссное решение и заключить мировое соглашение; выдавать не решения, а рекомендации, пусть даже настойчивые.

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Вторым не до конца понятным моментом остается вопрос финансирования деятельности финомбудсмена. Разработчики концепции настаивают на том, что его офис должен функционировать за счет обязательных платежей участников финансового рынка.



Но, для сохранения действительной независимости финомбусмена было бы правильным возложить финансирование его деятельности на государство. Ведь не просто так наши суды финансируются из средств бюджета. Только потом, в зависимости от количества жалоб и обращений, можно было бы говорить об отдельных платежах участников рынка.



Третье - многие годы наши потребители выясняют спорные вопросы во взаимоотношениях с финансовыми учреждениями в органах профильного регулирования и надзора. И только, если ответ их не удовлетворяет, обращаются в суд.



Финомбудсмен, по сути, будет дублировать этот функционал. Как между собой будут взаимодействовать новая и уже существующие инстанции? И не проще ли было усилить эти функции в уже действующих регуляторах? Законопроект отвечает на эти вопросы довольно поверхностно.



Неравномерный подход



Авторы документа настаивают: основная цель создания института финомбудсмена в Украине - вернуть доверие потребителя к финансовой системе и защитить его.



Но учитывая предлагаемую систему финансирования финомбудсмена, содержать институт, отчасти, будут и сами клиенты финучреждений которым придется перекладывать "обудсменский налог" на плечи конечного потребителя.



Самый очевидный итог такого решения - кредиты станут менее доступными, потребителю будет сложнее их обслуживать, что возвращает нас к болезненной для нашей страны проблеме плохих долгов.

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Получается неравномерный подход законодателя: в вопросе защиты заемщиков, которые и так имеют довольно широкий спектр возможностей для невозврата кредитов, мы практически перегибаем палку. Но для защиты интересов кредиторов почти ничего не предпринимаем.



А рынок между тем, давно уже ждет принятия того же законопроекта №6027, который как раз-таки регулирует права и возможности финучреждений по возврату проблемных задолженностей.



Законодателю нужно создать интересные и равные условия для обеих сторон. Только тогда рынок сможет развиваться, реально кредитовать и снижать цены на свои услуги.



Создание в системе регулирования дополнительных надстроек-инстанций, которые повысят стоимость финансовых услуг - это не панацея. Нужно мыслить шире. А одним новым "чиновником" доверие к финансовой системе восстановить точно не удастся.

Виктория Волковская,

генеральный директор Объединения финансовых учреждений