ЕС одобрил выделение Украине €24 млн макрофинансовой помощи

Министр финансов сообщил, что Еврокомиссия одобрила новую программу макрофинансовой помощи для Украины (дополняется)

Еврокомиссия (ЕК) одобрила новую программу макрофинансовой помощи для Украины. Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк в Facebook.



"Приветствую решение Еврокомиссии про одобрение новой программы макрофинансовой помощи для Украины. Это важный шаг для поддержки реформ в Украине и обеспечения финансовой стабильности", - написал он.



На сайте Еврокомиссии уточняется, что Украине выделят €24 млн. Эти средства предназначены для граждан, пострадавших от вооруженного конфликта в Донбассе.



Комиссар по гуманитарной помощи и кризисному управлению Христос Стилианидес подчеркнул, что ситуация с социальным обсепечением в Донбассе близка к гуманитарному кризису. Недопущение этого кризиса - приоритет для ЕС. "Четыре года конфликта наложили огромную нагрузку на гражданское население на востоке Украины. Мы не можем забывать о том, что на пороге Европейского союза существует гуманитарный кризис. В случае необходимости, где бы эти люди ни находились, помощь им является приоритетом для ЕС. Наш новый пакет помощи обеспечит необходимую помощь, такую ​​как питание, здравоохранение и образование для детей", - подчеркнул он.



Президент ЕК Жан-Клод Юнкер на встрече с президентом Украины Петром Порошенко в Мюнхене 16 февраля сообщил, что ЕС готов усилить поддержку Украины на пути системных реформ и имплементации соглашения об ассоциации.

Темой разговора были перспективы выделения Евросоюзом четвертой программы макрофинансовой помощи Украине и пути реализации инициативы "Восточное партнерство+".



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