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Комитет Рады одобрил кандидатуру Смолия на пост главы НБУ

05.02.2018 15:35
Профильный комитете парламента одобрил кандидатуру Якова Смолия на должность председателя Нацбанка
Яков Смолий (фото - пресс-служба НБУ)

Комитет Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности одобрил проект постановления об увольнении Валерии Гонтаревой с должности главы Национального банка Украины (НБУ) и назначении вместо нее Якова Смолия. Об этом сообщает FinClub.

Сегодня, 5 февраля, комитет в закрытом режиме рассмотрел соответствующие проекты постановлений президента Петра Порошенко.

Также члены комитета заслушали Якова Смолия. В ближайшее время он должен обсудить с фракциями вопрос своего назначения.

"Назначение состоится не ранее следующей пленарной недели, то есть с 27 февраля по 2 марта", - пишет издание.

Также обсуждался вопрос об отчете главы НБУ Валерии Гонтаревой в парламенте. "Отчет готов, она выступит в парламенте, как и должно быть по законодательству", - сообщили в комитете.

Ранее сегодня сообщалось, что Гонтарева готова отчитаться в парламенте о своей работе на посту председателя НБУ.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий рассчитывает, что парламент в этом месяце назначит нового руководителя Нацбанка.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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