Комитет Рады одобрил кандидатуру Смолия на пост главы НБУ

Профильный комитете парламента одобрил кандидатуру Якова Смолия на должность председателя Нацбанка

Комитет Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности одобрил проект постановления об увольнении Валерии Гонтаревой с должности главы Национального банка Украины (НБУ) и назначении вместо нее Якова Смолия. Об этом сообщает FinClub.



Сегодня, 5 февраля, комитет в закрытом режиме рассмотрел соответствующие проекты постановлений президента Петра Порошенко.



Также члены комитета заслушали Якова Смолия. В ближайшее время он должен обсудить с фракциями вопрос своего назначения.



"Назначение состоится не ранее следующей пленарной недели, то есть с 27 февраля по 2 марта", - пишет издание.



Также обсуждался вопрос об отчете главы НБУ Валерии Гонтаревой в парламенте. "Отчет готов, она выступит в парламенте, как и должно быть по законодательству", - сообщили в комитете.



Ранее сегодня сообщалось, что Гонтарева готова отчитаться в парламенте о своей работе на посту председателя НБУ.



Председатель Верховной Рады Андрей Парубий рассчитывает, что парламент в этом месяце назначит нового руководителя Нацбанка.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.