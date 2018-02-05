Комитет Рады одобрил кандидатуру Смолия на пост главы НБУ
Комитет Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности одобрил проект постановления об увольнении Валерии Гонтаревой с должности главы Национального банка Украины (НБУ) и назначении вместо нее Якова Смолия. Об этом сообщает FinClub.
Сегодня, 5 февраля, комитет в закрытом режиме рассмотрел соответствующие проекты постановлений президента Петра Порошенко.
Также члены комитета заслушали Якова Смолия. В ближайшее время он должен обсудить с фракциями вопрос своего назначения.
"Назначение состоится не ранее следующей пленарной недели, то есть с 27 февраля по 2 марта", - пишет издание.
Также обсуждался вопрос об отчете главы НБУ Валерии Гонтаревой в парламенте. "Отчет готов, она выступит в парламенте, как и должно быть по законодательству", - сообщили в комитете.
Ранее сегодня сообщалось, что Гонтарева готова отчитаться в парламенте о своей работе на посту председателя НБУ.
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий рассчитывает, что парламент в этом месяце назначит нового руководителя Нацбанка.
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