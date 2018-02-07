Банки продали НБУ $30 млн

На сегодняшнем валютном аукцоне банки были готовы продать НБУ более $127 млн

Национальный банк Украины (НБУ) купил на валютном аукционе сегодня, 7 февраля, $30 млн.



Всего на аукцион были поданы заявки банков на продажу валюты на сумму $127,3 млн по курсу от 27,0971 грн/долл до 27,18 грн/долл.



Регулятор покупал валюту по курсу 27,0971 грн/долл.



На аукционе 6 января регулятор купил у банков $44,2 млн.



На сегодня Нацбанк оъявил еще один валютный аукцион.



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