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Банки продали НБУ $30 млн

07.02.2018 11:55
На сегодняшнем валютном аукцоне банки были готовы продать НБУ более $127 млн

Национальный банк Украины (НБУ) купил на валютном аукционе сегодня, 7 февраля, $30 млн.

Всего на аукцион были поданы заявки банков на продажу валюты на сумму $127,3 млн по курсу от 27,0971 грн/долл до 27,18 грн/долл.

Регулятор покупал валюту по курсу 27,0971 грн/долл.

На аукционе 6 января регулятор купил у банков $44,2 млн.

На сегодня Нацбанк оъявил еще один валютный аукцион.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк, Валютный аукцион
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