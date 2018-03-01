НБУ сохранил прогноз инфляции на уровне 8,9%

Нацбанк оставил свой прогноз инфляции без изменений

Национальный банк Украины (НБУ) считает актуальным январский прогноз снижения инфляции до 8,9%. Об этом сегодня, 1 марта, сообщил и.о. председателя НБУ Яков Смолий.



Смолий спрогнозировал возвращение инфляции к целевому диапазону в середине следующего года.



Инфляция на потребительском рынке в январе 2018 г. по сравнению с предыдущим месяцем составила 1,5%, с январем 2017 г. - 14,1%.



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