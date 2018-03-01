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НБУ сохранил прогноз инфляции на уровне 8,9%

01.03.2018 14:15
Нацбанк оставил свой прогноз инфляции без изменений
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) считает актуальным январский прогноз снижения инфляции до 8,9%. Об этом сегодня, 1 марта, сообщил и.о. председателя НБУ Яков Смолий.

Смолий спрогнозировал возвращение инфляции к целевому диапазону в середине следующего года.

Инфляция на потребительском рынке в январе 2018 г. по сравнению с предыдущим месяцем составила 1,5%, с январем 2017 г. - 14,1%.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Инфляция
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