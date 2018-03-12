Глава государства предлагает вернуться к обсуждению так называемой "нулевой декларации"

Президент Украины Петр Порошенко выступает за налоговую амнистию, чтобы украинцы могли заплатить налог и законно инвестировать в экономику. Об этом он заявил на встрече с представителями бизнеса, сообщает корреспондент LIGA.net.

Президент предлагает вернуться к обсуждению так называемой "нулевой декларации". "Нужно дать возможность каждому украинцу заплатить соответствующий налог, в соответствии с законом, завести деньги в Украину, инвестировать их в украинскую экономику и чувствовать себя свободным гражданином свободной страны", - отметил Порошенко.

Он подчеркнул, что такая норма призвана защитить малый и средний бизнес. "Это, безусловно, поможет имплементации закона о валюте. Да, те, кто нарушили закон, будут отвечать в соответствии с обязательствами, которые взяла Украина при имплементации плана действий BEPS", - сказал глава государства.

Порошенко призвал представителей бизнеса подготовить законопроект о введении "нулевой декларации" с учетом выполнения плана BEPS в короткие сроки.

В феврале ОЭСР направила письмо президенту Порошенко, в котором выражает опасения по поводу задержки подписания Украиной Многосторонней конвенции по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (Base erosion and Profit Shifting, BEPS).

BEPS - план действий ОЭСР по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выведению прибыли из-под налогообложения.

Присоединение к BEPS означает, что страна обязуется имплементировать минимальный стандарт плана, включающий ряд шагов борьбы с налоговыми злоупотреблениями.

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