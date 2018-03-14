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Экс-глава Госэкоинвеста украл 11 млн грн "киотских денег"

14.03.2018 19:45
Бывший руководитель Госэкоинвеста с подельниками украл 11 млн грн, выделенных Украине по киотскому протоколу
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Бывший топ-менеджер Госэкоинвеста и руководители двух коммерческих структур присвоили 11 млн грн, выделенных Украине в рамках Киотского протокола. Об этом сообщает департамент защиты экономики Нацполиции.

"Сумма средств, которой завладели подозреваемые, и сумма нанесенного ущерба составляет более 11,2 млн грн", - отмечает Нацполиция.

В течение 2012-2014 гг. должностные лица Госэкоинвеста проводили тендеры по утеплению объектов социальной сферы на территории Украины в рамках Киотского протокола. В дальнейшем с рядом фирм госкомпания заключила соответствующие договоры.

После выполнения необходимых работ сотрудники Госэкоинвеста и руководители частных компаний подписали соглашение о завершении проектов и проведении всех расчетов. Однако правоохранители установили, что сведения об объеме и стоимости выполненных работ не соответствуют фактическим данным. Они сообщили о подозрении бывшему руководителю Госэкоинвеста и директорам еще двух причастных коммерческих структур.

Сейчас оперативники и следователи проводят мероприятия для возмещения государству причиненного ущерба.

Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги
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