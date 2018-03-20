Зарегистрирован законопроект о Нацбюро финансовой безопасности

Нина Южанина зарегистрировала в Верховной Раде свой законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности

В парламенте вчера, 19 марта, был зарегистрирован законопроект N8157 "О Национальном бюро финансовой безопасности".



Согласно сообщению на сайте парламента, инициатором законопроекта является глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.



"Принятие законопроекта позволит сократить численность правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с преступлениями в сфере экономики", - гласит пояснительная записка.



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