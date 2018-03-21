Кабмин утвердил условия выпуска госбондов внешнего займа

Правительство утвердило условия выпусков и порядок размещения облигаций внешнего государственного займа

Кабинет министров Украины утвердил основные условия выпусков и порядок размещения облигаций внешнего государственного займа. Соответствующее постановление N186 опубликовано на сайте правительства.



Согласно ему, министр финансов будет в случае необходимости ежегодно выпускать облигации внешнего госзайма в объеме согласно государственному бюджету Украины.



Конкретные условия размещения, включая сумму, сроки и ставку доходности, в решении не указываются, поскольку эти параметры будет определять Министерство финансов в зависимости от рыночных условий.



Также Минфин будет формировать проспект эмиссии облигаций, утверждать основные условия сделок с госдолгом, предусматривать ежегодно в проекте госбюджета средства для обслуживания и погашения облигаций, а также при необходимости проводить выездные презентации (роуд-шоу) для инвесторов и привлекать андеррайтеров, агентов, лид-менеджеров, доверительных управляющих и других консультантов для выпуска облигаций.



Также сообщается, что министр финансов уполномочен заключать соответствующие договоры и подписывать другие документы, связанные с осуществлением государственных внешних заимствований путем выпуска облигаций внешних госзаймов и или сделок с государственным долгом.



Минфин вчера, 20 марта, одолжил на внутреннем рынке почти 6,4 млрд грн.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.