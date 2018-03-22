Фонду гарантирования разрешили реструктуризовать ипотеку физлиц

Министерство юстиции разрешило Фонду гарантирования вкладов реструктуризировать ипотеку физлиц

Министерство юстиции одобрило утвержденные Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) условия реструктуризации задолженности по ипотечным кредитам физлиц перед ликвидируемыми банками. Об этом сообщила директор департамента управления активами ФГВФЛ Ольга Билай, пишет FinClub.



"Министерство юстиции 15 марта заюстировало положение о порядке проведения реструктуризации кредитной задолженности физлиц по ипотечным кредитам перед ликвидируемыми банками. Оно вступает в силу через 10 рабочих дней после регистрации", - сообщила она.



Разработанные фондом условия реструктуризации будут едины для всех ликвидируемых банков. Воспользоваться ими смогут все физлица-клиенты банков, имеющие задолженность по кредитным договорам, исполнение обязательств по которым обеспечено ипотекой.



На период реструктуризации процентная ставка устанавливается в размере 0,01% годовых, а комиссионные вознаграждения - 1 грн.



Ипотека неплатежеспособных банков составляет почти 40 тыс. кредитов, общая задолженность по которым - 68 млрд грн.



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