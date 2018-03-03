НБУ назвал банкноту в 500 грн самой подделываемой

Львиную долю изымаемых из обращения фальшивых гривневых банкнот по-прежнему составляют купюры номиналом 500 грн

Львиную долю изымаемых из обращения фальшивых гривневых банкнот по-прежнему составляют купюры номиналом 500 грн, преимущественно образца 2006 года. Об этом сообщает Национальный банк Украины (НБУ) на официальном сайте.



Количество изъятых из обращения в банковской системе Украины фальшивых банкнот гривни в 2017 году составило 0,00036% общего количества наличности, находящейся в денежном обращении, отмечает НБУ.



В 2017 году их доля в общем количестве фальшивых банкнот возросла до 61% с 38% в 2016 году.



"На один миллион настоящих банкнот гривни приходилось около 3,6 шт. подделок, тогда как в 2016 году - около 2,8 шт., в 2015 году - 2,7 шт., в 2014 году - 3 шт., в 2013 году - 3,5 шт.", - заявили в НБУ.



В то же время регулятор добавляет, что доля фальшивой гривни остается относительно низкой. Для сравнения количество фальшивых банкнот на 1 млн настоящих в странах ЕС составляет 33 шт.



Доля фальшивок номиналом 100 грн в 2017 году по сравнению с 2016 годом снизилась до 17% с 21%, номиналом 50 грн - до 13% с 26%, номиналом 200 грн - до 7% с 9%. Остальную, несущественную долю, составили другие номиналы.



Большинство изъятых фальшивых банкнот - 81% - изготовлено с использованием копировальной или компьютерной техники, в частности, струйных и лазерных принтеров. Остальные 19% фальшивок напечатаны полиграфическим способом.



Чаще всего обнаруженные поддельные банкноты сбывались через кассы заведений быстрого питания, супермаркетов, метрополитена и тому подобное. В 2017 году также были случаи попадания подделок в кассы банков через программно-технические комплексы самообслуживания и банкоматы с функцией приема наличных.



Нацбанк также приводит данные о наличии в обращении фальшивой иностранной валюты. В частности, большинство изъятых из обращения поддельных банкнот составляли доллары - 78%, евро - 16% и российские рубли - 6%. При этом, чаще всего подделывались иностранные банкноты номиналов: $100 - 94%, €200, €100 и €50 - 40%, 21% и 29%, соответственно, а также 5000 и 1000 российских рублей - 71% и 21%, соответственно.



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