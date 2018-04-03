 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  25.98  26.34   EUR:  31.92  32.52
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Рева: Реформа позволила отсрочить повышение пенсионного возраста

03.04.2018 14:20
Министр социальной политики считает, что пенсионная реформа позволила отсрочить повышение пенсионного возраста в Украине на 10 лет

Проведенная в Украине пенсионная реформа позволила отсрочить необходимость повышения пенсионного возраста для украинцев, по крайней мере, еще на десять лет. Об этом рассказал министр социальной политики Андрей Рева, пишет пресс-служба.

"По прогнозам демографов, через 10 лет нам придется снова возвращаться к этому вопросу", - сказал министр.

Международный валютный фонд настаивал на повышении в Украине пенсионного возраста. Украинское правительство предложило дифференцированную систему выхода на пенсию в зависимости от страхового стажа. Этот механизм был разработан в Украине и является инновационным в мировой практике, отметила пресс-служба.

Ранее Минсоцполитики инициировало увеличение роли стажа работы по сравнению с зарплатой при начислении пенсии для пенсионеров с большим стажем работы.

Это касается тех пенсионеров, которые имеют большой стаж работы, но надбавки к пенсии в октябре 2017 получились невысокими, поскольку второе необходимое условие для адекватного размера осовременивания - получаемая за свою работу зарплата оказалась невысокой.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Пенсия, Рева
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров