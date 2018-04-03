Рева: Реформа позволила отсрочить повышение пенсионного возраста
Проведенная в Украине пенсионная реформа позволила отсрочить необходимость повышения пенсионного возраста для украинцев, по крайней мере, еще на десять лет. Об этом рассказал министр социальной политики Андрей Рева, пишет пресс-служба.
"По прогнозам демографов, через 10 лет нам придется снова возвращаться к этому вопросу", - сказал министр.
Международный валютный фонд настаивал на повышении в Украине пенсионного возраста. Украинское правительство предложило дифференцированную систему выхода на пенсию в зависимости от страхового стажа. Этот механизм был разработан в Украине и является инновационным в мировой практике, отметила пресс-служба.
Ранее Минсоцполитики инициировало увеличение роли стажа работы по сравнению с зарплатой при начислении пенсии для пенсионеров с большим стажем работы.
Это касается тех пенсионеров, которые имеют большой стаж работы, но надбавки к пенсии в октябре 2017 получились невысокими, поскольку второе необходимое условие для адекватного размера осовременивания - получаемая за свою работу зарплата оказалась невысокой.
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